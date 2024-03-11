مباشر أبطال آسيا - النصر (0)-(1) العين.. جووووول رحيمي
الإثنين، 11 مارس 2024 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر السعودي ضد نظيره العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وفاز العين في مباراة الذهاب في الإمارات بهدف دون رد.
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ق 30: حكم المباراة يقرر احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 28: جووووول سفيان رحيمي لاعب العين ولكن تم احتسابه تسلل
ق 14: تألق راغد النجار حارس النصر بعد تسديدة من مهاجم العين من داخل منطقة الجزاء.
ق 6: محمد الفتيل لاعب النصر يطلق رأسية قوية ولكن يتصدى لها خالد عيسى حارس مرمى العين.
بداية المباراة
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