مباشر أبطال آسيا - النصر (0)-(1) العين.. جووووول رحيمي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر السعودي ضد نظيره العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز العين في مباراة الذهاب في الإمارات بهدف دون رد.

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ق 30: حكم المباراة يقرر احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 28: جووووول سفيان رحيمي لاعب العين ولكن تم احتسابه تسلل

ق 14: تألق راغد النجار حارس النصر بعد تسديدة من مهاجم العين من داخل منطقة الجزاء.

ق 6: محمد الفتيل لاعب النصر يطلق رأسية قوية ولكن يتصدى لها خالد عيسى حارس مرمى العين.

بداية المباراة