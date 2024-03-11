استراحة أبطال آسيا - النصر (3)-(2) العين.. إلى الوقت الإضافي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر السعودي ضد نظيره العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز العين في مباراة الذهاب في الإمارات بهدف دون رد.

لمتابعة المباراة من هنا

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إلى الوقت الإضافي

الآن النتيجة الإجمالية 3-3

ق 72: جووووووول أليكس تيليس من ركلة حرة مباشرة والتعادل

ق 61: ماذا أهدرت يا رونالدو! كريستيانو يهدر كرة من داخل منطقة الـ6 ياردات بعد ارتداد الكرة له من حارس المرمى ولكن أهدرها بطريقة غريبة.

الآن النتيجة الإجمالية 3-2 لصالح العين.

ق 52: جوووووول أوتافيو بعد تسديدة من الجهة اليمنى ارتطمت في خالد عيسى وسكنت الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: جوووووول عبد الرحمن غريب وتقليص الفارق بعد تسديدة في المرمى الخالي.

ق 45: جووووول رحيمي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية القريبة من راغد النجار.

ق 38: تسديدة أرضية قوية من كريستيانو رونالدو لكن يتصدى لها عيسى

ق 30: حكم المباراة يقرر احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 28: جووووول سفيان رحيمي لاعب العين ولكن تم احتسابه تسلل

ق 14: تألق راغد النجار حارس النصر بعد تسديدة من مهاجم العين من داخل منطقة الجزاء.

ق 6: محمد الفتيل لاعب النصر يطلق رأسية قوية ولكن يتصدى لها خالد عيسى حارس مرمى العين.

بداية المباراة