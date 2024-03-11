استراحة أبطال آسيا - النصر (3)-(2) العين.. إلى الوقت الإضافي

الإثنين، 11 مارس 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر السعودي ضد نظيره العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز العين في مباراة الذهاب في الإمارات بهدف دون رد.

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إلى الوقت الإضافي

الآن النتيجة الإجمالية 3-3

ق 72: جووووووول أليكس تيليس من ركلة حرة مباشرة والتعادل

ق 61: ماذا أهدرت يا رونالدو! كريستيانو يهدر كرة من داخل منطقة الـ6 ياردات بعد ارتداد الكرة له من حارس المرمى ولكن أهدرها بطريقة غريبة.

الآن النتيجة الإجمالية 3-2 لصالح العين.

ق 52: جوووووول أوتافيو بعد تسديدة من الجهة اليمنى ارتطمت في خالد عيسى وسكنت الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: جوووووول عبد الرحمن غريب وتقليص الفارق بعد تسديدة في المرمى الخالي.

ق 45: جووووول رحيمي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية القريبة من راغد النجار.

ق 38: تسديدة أرضية قوية من كريستيانو رونالدو لكن يتصدى لها عيسى

ق 30: حكم المباراة يقرر احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 28: جووووول سفيان رحيمي لاعب العين ولكن تم احتسابه تسلل

ق 14: تألق راغد النجار حارس النصر بعد تسديدة من مهاجم العين من داخل منطقة الجزاء.

ق 6: محمد الفتيل لاعب النصر يطلق رأسية قوية ولكن يتصدى لها خالد عيسى حارس مرمى العين.

بداية المباراة

العين النصر دوري أبطال آسيا كريستيانو رونالدو
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