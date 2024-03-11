استراحة أبطال آسيا - النصر (3)-(2) العين.. إلى الوقت الإضافي
الإثنين، 11 مارس 2024 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر السعودي ضد نظيره العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وفاز العين في مباراة الذهاب في الإمارات بهدف دون رد.
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إلى الوقت الإضافي
الآن النتيجة الإجمالية 3-3
ق 72: جووووووول أليكس تيليس من ركلة حرة مباشرة والتعادل
ق 61: ماذا أهدرت يا رونالدو! كريستيانو يهدر كرة من داخل منطقة الـ6 ياردات بعد ارتداد الكرة له من حارس المرمى ولكن أهدرها بطريقة غريبة.
الآن النتيجة الإجمالية 3-2 لصالح العين.
ق 52: جوووووول أوتافيو بعد تسديدة من الجهة اليمنى ارتطمت في خالد عيسى وسكنت الشباك.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 45+1: جوووووول عبد الرحمن غريب وتقليص الفارق بعد تسديدة في المرمى الخالي.
ق 45: جووووول رحيمي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الزاوية القريبة من راغد النجار.
ق 38: تسديدة أرضية قوية من كريستيانو رونالدو لكن يتصدى لها عيسى
ق 30: حكم المباراة يقرر احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 28: جووووول سفيان رحيمي لاعب العين ولكن تم احتسابه تسلل
ق 14: تألق راغد النجار حارس النصر بعد تسديدة من مهاجم العين من داخل منطقة الجزاء.
ق 6: محمد الفتيل لاعب النصر يطلق رأسية قوية ولكن يتصدى لها خالد عيسى حارس مرمى العين.
بداية المباراة