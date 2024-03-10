مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(1) هوفنهايم.. جووووول بروكس يتقدم للضيوف

مواعيد مباريات الأحد 10 مارس.. مباراتان في الدوري وقمة ليفربول ضد سيتي ومرموش ومصطفى محمد

الخليج يعود للانتصارات ضد الفتح بمشاركة محمد شريف.. والأهلي يفوز على التعاون بصعوبة

سجل وصنع مرتين.. تريزيجيه يقود طرابزون لسحق كاراجومروك بخماسية

انتهت الدوري التركي - طرابزون (5)-(1) كاراجومروك

صلاح: "العقلية" نصيحتي للاعبين الشباب.. وهذا ما حدث بشأن قميص برشلونة

خبر في الجول - العسقلاني جاهز للمشاركة مع روستوف بعد تعافيه من الإصابة

هدف ملغي لـ صلاح ومدافع هو الأتعس حظا.. ليفربول يسحق سبارتا بخماسية قبل مواجهة سيتي

حسام حسن لـ في الجول: لست طرفا في أزمة صلاح.. والنني ضمن هيكل المنتخب