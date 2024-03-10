مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(1) هوفنهايم.. جووووول بروكس يتقدم للضيوف
الأحد، 10 مارس 2024 - 18:30
كتب : FilGoal
يستضيف إينتراخت فرانكفورت فريق هوفنهايم ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الألماني.
ويبدأ عمر مرموش أساسي مع فرانكفورت صاحب المركز السادس برصيد 37 نقطة، بينما هوفنهايم سابعا بـ 33 نقطة.
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ق6 جووووووول بروكس يتقدم للضيوف
انطلاق المباراة
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