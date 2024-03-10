مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(1) هوفنهايم.. جووووول بروكس يتقدم للضيوف

الأحد، 10 مارس 2024 - 18:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

يستضيف إينتراخت فرانكفورت فريق هوفنهايم ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش أساسي مع فرانكفورت صاحب المركز السادس برصيد 37 نقطة، بينما هوفنهايم سابعا بـ 33 نقطة.

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ق6 جووووووول بروكس يتقدم للضيوف

انطلاق المباراة

الدوري الألماني عمر مرموش فرانكفورت
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