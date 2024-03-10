مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة

الأحد، 10 مارس 2024 - 17:22

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين مع أندرو روبيرتسون - ليفربول أمام مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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