مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــ

انطلاق المباراة