مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) سيتي.. الشوط الثاني
الأحد، 10 مارس 2024 - 17:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد
ق 47: تسديدة من سوبوسلاي بعد ركلة حرة تصدى لها إيدرسون
ق 42: تسديدة من دياز تمر جوار القائم
ق 31: رأسية من سوبوسلاي بعد عرضية من إيليوت تمر أعلى العارضة
ق 23: جووووول ستونز والأول
ق 19: هدف غير محتسب من دياز بعد تسلل على نونيز
ق 13: انطلاقة من برادلي وعرضية مرت من أمام نونيز امام المرمى
ق 8: فرصة خطيرة من دي بروين ويحاول وضع الكرة من أعلى الحارس وتمر إلى الخارج
ق 2: فرصة خطيرة من ألفاريز والحارس يتصدى
انطلاق المباراة
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