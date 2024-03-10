مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) سيتي.. الشوط الثاني

الأحد، 10 مارس 2024 - 17:22

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليفربول - هدف جون ستونز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 47: تسديدة من سوبوسلاي بعد ركلة حرة تصدى لها إيدرسون

ق 42: تسديدة من دياز تمر جوار القائم

ق 31: رأسية من سوبوسلاي بعد عرضية من إيليوت تمر أعلى العارضة

ق 23: جووووول ستونز والأول

ق 19: هدف غير محتسب من دياز بعد تسلل على نونيز

ق 13: انطلاقة من برادلي وعرضية مرت من أمام نونيز امام المرمى

ق 8: فرصة خطيرة من دي بروين ويحاول وضع الكرة من أعلى الحارس وتمر إلى الخارج

ق 2: فرصة خطيرة من ألفاريز والحارس يتصدى

انطلاق المباراة

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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