تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام سيتي.. ومفاجأة في اليسار
الأحد، 10 مارس 2024 - 16:45
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي مساء الأحد.
ويلتقى الفريقان في ملعب أنفيلد في قمة الدوري الإنجليزي.
ويجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد البدلاء، ومعه أندي روبرتسون.
بينما يدفع كلوب بالثلاثي لويس دياز وداروين نونيز وهارفي إليوت في الخط الأمامي.
وجو جوميز في مركز الظهير الأيسر.
فيما يغيب إبراهيما كوناتي بسبب الإصابة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كويفين كيليهير
في الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جاريل كونساه - كونور برادلي
في الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو
في الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - هارفي إليوت
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