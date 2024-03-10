تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام سيتي.. ومفاجأة في اليسار

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي مساء الأحد.

ويلتقى الفريقان في ملعب أنفيلد في قمة الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد البدلاء، ومعه أندي روبرتسون.

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