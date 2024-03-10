تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام سيتي.. ومفاجأة في اليسار

الأحد، 10 مارس 2024 - 16:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي مساء الأحد.

ويلتقى الفريقان في ملعب أنفيلد في قمة الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد البدلاء، ومعه أندي روبرتسون.

أخبار متعلقة:
هالاند: مواجهة ليفربول؟ نلعب كرة القدم من أجل مثل هذه المباريات إبراهيم حسن يوضح أسباب إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر إبراهيم حسن: عمر كمال لا يشارك باستمرار مع الأهلي.. ونحن أول من أشركناه كظهير مؤتمر حسام حسن: عن حديثه مع المستبعدين وموقف النني والسعيد وطارق حامد

بينما يدفع كلوب بالثلاثي لويس دياز وداروين نونيز وهارفي إليوت في الخط الأمامي.

وجو جوميز في مركز الظهير الأيسر.

فيما يغيب إبراهيما كوناتي بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كويفين كيليهير

في الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جاريل كونساه - كونور برادلي

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو

في الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - هارفي إليوت

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
كلوب يوضح أسباب عدم إشراك صلاح كأساسي ضد سيتي مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي وأمامه هالاند ضد ليفربول هالاند: مواجهة ليفربول؟ نلعب كرة القدم من أجل مثل هذه المباريات ميرور: يونايتد يستعد لتجديد عقد ماينو بـ3 أضعاف راتبه سكاي: ليفربول يستعد للإعلان عن عودة مديره الرياضي السابق رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام مانشستر سيتي صلاح يكشف ما حدث حين علم بقرار كلوب الصادم
أخر الأخبار
كلوب يوضح أسباب عدم إشراك صلاح كأساسي ضد سيتي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. انطلاق المباراة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من مقاعد البدلاء.. مبابي يشارك في تعادل سان جيرمان مع ريمس 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مقابل 5 آلاف جنيها.. اتحاد الكرة يعلن تأسيس كأس الاتحاد للقسم الثاني 34 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي وأمامه هالاند ضد ليفربول 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء أمام سيتي.. ومفاجأة في اليسار 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(1) بيراميدز.. سموحة (1)-(0) سيراميكا.. إلغاء الهدف ساعة | الدوري المصري
إبراهيم حسن: عمر كمال لا يشارك باستمرار مع الأهلي.. ونحن أول من أشركناه كظهير ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 2 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 3 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية 4 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري