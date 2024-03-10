مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(2) بيراميدز.. جوووول الشيبي والثاني
الأحد، 10 مارس 2024 - 15:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد بيراميدز وسموحة مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري المصري.
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الداخلية × بيراميدز
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ق 83: جووووول الثاني محمد الشيبي
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 44: جووووول إبراهيم عادل بعد تسديدة مباشرة دون تسلم الكرة من صناعة فيستون مايلي.
ق 31: تسديدة أخرى قوية من بعد لكن من مصطفى فتحي هذه المرة لكن تصدى لها محمد مجدي بتألق.
ق 13: إبراهيم يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتبعد المرمى قليلا.
بداية المباراة
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سموحة × سيراميكا كليوباترا
لمتابعة المباراة من هنا
ق 55: الحكم يلغي الهدف ويحتسب خطأ على فادي فريد.
ق 53: حكم المباراة يعود إلى تقنية الفيديو.
ق 51: جوووووول فادي فريد من صناعة إسلام جابر
استراحة
ق 23: جووووول حسام حسن لسموحة بعد تسمله تمريرة من منتصف الملعب من عمرو قلاوة ليتوغل بها داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة يسار حارس المرمى وتسكن الشباك.
بداية المباراة