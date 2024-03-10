مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(2) بيراميدز.. جوووول الشيبي والثاني

الأحد، 10 مارس 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز ضد نواذيبو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد بيراميدز وسموحة مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري المصري.

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الداخلية × بيراميدز

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ق 83: جووووول الثاني محمد الشيبي

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: جووووول إبراهيم عادل بعد تسديدة مباشرة دون تسلم الكرة من صناعة فيستون مايلي.

ق 31: تسديدة أخرى قوية من بعد لكن من مصطفى فتحي هذه المرة لكن تصدى لها محمد مجدي بتألق.

ق 13: إبراهيم يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتبعد المرمى قليلا.

بداية المباراة

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سموحة × سيراميكا كليوباترا

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ق 55: الحكم يلغي الهدف ويحتسب خطأ على فادي فريد.

ق 53: حكم المباراة يعود إلى تقنية الفيديو.

ق 51: جوووووول فادي فريد من صناعة إسلام جابر

استراحة

ق 23: جووووول حسام حسن لسموحة بعد تسمله تمريرة من منتصف الملعب من عمرو قلاوة ليتوغل بها داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة يسار حارس المرمى وتسكن الشباك.

بداية المباراة

الدوري المصري سموحة بيراميدز الداخلية
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