مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) بيراميدز.. سموحة (0)-(0) سيراميكا.. تسديدة قوية من إبراهيم عادل
الأحد، 10 مارس 2024 - 15:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد بيراميدز وسموحة مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري المصري.
--------------------------
الداخلية × بيراميدز
لمتابعة المباراة من هنا
ق 13: إبراهيم يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتبعد المرمى قليلا.
بداية المباراة
-----------------------
سموحة × سيراميكا كليوباترا
لمتابعة المباراة من هنا
بداية المباراة
نرشح لكم
إبراهيم حسن: عمر كمال لا يشارك باستمرار مع الأهلي.. ونحن أول من أشركناه كظهير بعد جراحة ناجحة.. ديانج يعود إلى القاهرة ويبدأ التأهيل حكاية في الجول – رضا صلاح.. من بديل في المظاليم إلى التسجيل في الدوري الممتاز قائمة بيراميدز – استمرار غياب سداسي الفريق أمام الداخلية للإصابة عودة: 9 نقاط رقم قليل على المقاولون.. وهذه هي المشكلة العاشرة على التوالي.. الإسماعيلي بلا فوز بتعادل مثير مع المقاولون خبر في الجول – تحديد موقف زيزو من معسكر المنتخب بعد الفحص الطبي انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(1) المقاولون