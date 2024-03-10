مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) بيراميدز.. سموحة (0)-(0) سيراميكا.. تسديدة قوية من إبراهيم عادل

إبراهيم حسن: عمر كمال لا يشارك باستمرار مع الأهلي.. ونحن أول من أشركناه كظهير

بعد جراحة ناجحة.. ديانج يعود إلى القاهرة ويبدأ التأهيل

حكاية في الجول – رضا صلاح.. من بديل في المظاليم إلى التسجيل في الدوري الممتاز

قائمة بيراميدز – استمرار غياب سداسي الفريق أمام الداخلية للإصابة

عودة: 9 نقاط رقم قليل على المقاولون.. وهذه هي المشكلة

العاشرة على التوالي.. الإسماعيلي بلا فوز بتعادل مثير مع المقاولون

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