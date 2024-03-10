مباشر الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) بيراميدز.. سموحة (0)-(0) سيراميكا.. تسديدة قوية من إبراهيم عادل

الأحد، 10 مارس 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز ضد نواذيبو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد بيراميدز وسموحة مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري المصري.

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الداخلية × بيراميدز

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ق 13: إبراهيم يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتبعد المرمى قليلا.

بداية المباراة

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سموحة × سيراميكا كليوباترا

لمتابعة المباراة من هنا

بداية المباراة

الدوري المصري سموحة بيراميدز الداخلية
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