مباشر مؤتمر حسام وإبراهيم حسن: إعفاء محمد صلاح من معسكر منتخب مصر بناء على طلبه وطلب ناديه

الأحد، 10 مارس 2024 - 13:53

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - منتخب مصر

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمؤتمر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عقب إعلان قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر مارس.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويتحدث حسام حسن عن منتخب مصر وأسباب استبعاد محمد صلاح لاعب ليفربول من المعسكر.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزلاندا في الإمارات يوم 22 مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

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إبراهيم حسن "سيأتي اللاعبين المحترفين يوم 17 مارس، أما المحليين يوم 13 من الشهر ذاته، وسنكون في الإمارات يوم 17 أو 18، لا نهتم بالنتائج الآن ولكن يجب أن نشاهد اللاعبين، كان من الممكن الاعتذار عن البطولة بسبب الجهاز الفني الجديد، لكن لدينا الإصرار لخوضها، لنشاهد اللاعبين وننقل أفكارنا لهم".

حسام حسن "الجميع يتمنى نجاح منتخب مصر فهو الأهم بالنسبة للجميع، شعارنا منتخب مصر فوق الجميع وأطالب الجميع بمساعدتنا، قبل توقيع العقد مع اتحاد الكرة، أخبرونا بوجودنا في في البطولة ومن الممكن الاعتذار عنها، لكن نحن أصرينا الاشتراك فيها، بسبب الاستعداد القوي قبل تصفيات كأس العالم 2026، كرواتيا وتونس ونيوزيلندا أقوياء للغاية ولديهم أسلوب مختلف في كرة القدم".

وأضاف "الجميع تابع مباريات الفرق واللاعبين المحليين والمحترفين، كنا نأمل بأن يكون الأداء أفضل، لكن تمكنا من الخروج بأفضل اللاعبين المتاحين، واختياراتي تأتي بناء على رؤية مني فنيا وبدنيا".

وأكمل "جميع اللاعبين الذي لم ينضموا متاحين لنا فلا يوجد أحد مستبعد، وتواصلنا مع بعض اللاعبين الذين لم ينضموا ونننظر مشاركتهم بصفة مستمرة مع فرقهم، لكن بسبب ظروف مختلفة مثل الإصابات منعت ذلك، أتمنى ألا تحدث أي إصابات جديدة مثل أحمد السيد زيزو ورمضان صبحي فهو كان في تفكيرنا ويستحق التواجد والتواصل مستمر".

وتابع "وكذلك ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، فتلك الإصابات مؤثرة، قبل تولي المسؤولية كنت دائما ما أقول إن المنتخب غني باللاعبين المميزين".

وواصل "كل من يثبت نفسه في الداخل والخارج نحن نشاهده جيدا وقائمة منتخب مصر مفتوحة، نحن مرشحون دائما في النهائيات وقارة إفريقيا تعلم ذلك، وجودنا ليس مجرد مرحلة، نريد إثبات ذاتنا وتوصيل أفكاري للاعبين، كنت أريد انضمام اللاعبين يوم 10 مارس لكن بسبب ظروف الدوري لم نتمكن من ذلك".

وشدد "في مباراة الأهلي والزمالك كنت أتمنى أن تكون المباراة فنيا أفضل من ذلك، وهذا يعتبر من الصعوبات الكبيرة لكي نخرج أفضل ما بداخل اللاعبين بدنيا وفنيا".

وعن استبعاد محمد صلاح قال إبراهيم حسن: "الاستبعاد جاء بناء على طلبه لأنه يرى من الأفضل عدم وجوده بسبب الإصابة والتدرب مع فريقه وحدث تواصل بين النادي واتحاد الكرة، لا يمكن إجبار لاعب على الانضمام، صلاح قائد المنتخب وقيمته كبيرة جدا ووجوده معنا سيضيف قوة للمنتخب، كنا نتمنى وجوده، لكن لا نريد أن نقف في طريقه للعودة بشكل طبيعي للعب، هذه هي الصورة الكاملة".

وعن معايير الاختيارات واحتمالية ضم لاعبين من الدرجة الثانية قال حسام حسن: "أشعر بالرضا بالاختيارات التي اتخذناها وأعتقد أن الخلافات التي كانت تحدث بين الجماهير في السابق تم تقليلها الآن، ضم لاعبين من الدرجة الثانية؟ نتابع جميع المصريين ومن ضمنهم الدرجة الثانية، يوجد لاعبين في الخارج لا تعرفوهم نتابعهم أيضا، يجب خفض معدل الأعمار بشكل حذر ونأخذ ذلك في عين الاعتبار، دائما الأفضل مع فريقه سيتم ضمه في كل تجمع".

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