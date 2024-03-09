انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) برينتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد برينتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 86 جووووول قاتل من كاي هافيرتز

ق 49 جوووول التعادل من يوان ويسا بعد خطأ فادح من الحارس آرون رامسديل

ق 19 جوووول ديكلان رايس يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من بن وايت

بداية المباراة