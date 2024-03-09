مباشر الدوري التركي - طرابزون (0)-(0) كاراجومروك.. تريزيجيه أساسي

السبت، 09 مارس 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد فاتح كاراجومروك ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري التركي.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون في التشكيل الأساسي.

ويحتل طرابزون المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

فيما يتواجد كاراجومروك فوق منطقة الهبوط في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

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بداية المباراة

تريزيجيه
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