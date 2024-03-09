أسباس: تعاقد ريال مدريد مع مبابي رائع ولكن يجب تقسيم الإيرادات بشكل أفضل

السبت، 09 مارس 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

أسباس

طالب إياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو بأن يتم تقسيم الإيرادات على الأندية بشكل أفضل عندما يتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وقال المهاجم الإسباني لصحيفة آس الإسبانية: "سيكون الأمر جيدا للدوري الإسباني، لأنه كلما جاء اللاعبون الأفضل، كلما زاد الدخل الاقتصادي".

وأضاف "عندما تزيد الإيرادات يجب أن يتم تقسيمها بشكل أفضل حتى تتمكن الفرق الأخرى من الاقتراب قليلا من ريال مدريد".

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وأكمل "على الورق، من السهل جدا القول إن ريال مدريد سيكتسح كل شيء مع مبابي، لكن يجب أن ينعكس ذلك على أرض الملعب".

وأنهى حديثه قائلا: "كان باريس سان جيرمان أيضا بمثابة القنبلة مع ميسي ونيمار ومبابي، لكنهم لم يفوزوا بدوري أبطال أوروبا في أي عام".

ورد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على أسباس بشأن وجود مبابي إذ قال: "لم أفهم تصريحاته على الإطلاق".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأحد المقبل.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ17 برصيد 24 نقطة وهو أخر المستمرين في الدوري.

إياجو أسباس الدوري الإسباني ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
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