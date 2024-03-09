مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1) - (0) المقاولون العرب.. جووول الأول

السبت، 09 مارس 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

عماد حمدي - الإسماعيلي - المقاولون

يلعب الإسماعيلي ضد المقاولون العرب ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومبشارة لمباراة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب.

لمتابعة مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق49 محمد عبد السميع يسجل الهدف الأول من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء

ق46 ضربة رأسية من عبد الرحمن مجدي تصل سهلة إلى محمود أبو السعود

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق2+45 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب عن طريق أوتشايا ليسدد نياس كرة من لمسة واحدة مرت بجوار القائم الأيسر.

ق28 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي من ركلة ركنية على رأس عمر الساعي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

ق13 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق حمدي النقاز على رأس محمد عبد السميع الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق7 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق هشام محمد لكنها بعيدة عن المرمى.

ق4 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى للمباراة

انطلاق المباراة

الإسماعيلي المقاولون
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