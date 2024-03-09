مباشر الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) المقاولون العرب.. الأول يضيع
السبت، 09 مارس 2024 - 15:57
كتب : FilGoal
يلعب الإسماعيلي ضد المقاولون العرب ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومبشارة لمباراة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب.
لمتابعة مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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ق13 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق حمدي النقاز على رأس محمد عبد السميع الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.
ق7 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق هشام محمد لكنها بعيدة عن المرمى.
ق4 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى للمباراة
انطلاق المباراة
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