إهدار ركلة جزاء؟ لا يهم.. برشلونة يجتاز مايوركا بروعة لامين جمال

فاز برشلونة على منافسه ريال مايوركا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل هدف البلوجرانا الوحيد لامين جمال بطريقة رائعة.

وأهدر إلكاي جوندوجان ركلة جزاء في الدقيقة 24 بعدما تصدى بريدراج رايكوفيتش حارس ريال مايوركا لها.

وللمباراة الثامنة على التوالي لم يتعرض فيها برشلونة للهزيمة في جميع البطولات.

وتعود أخر هزيمة لبرشلونة ضد فياريال 5-3 عندما أعلن عقبها تشافي هيرنانديز رحيله عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

ويقود خافيير أجيري تدريب ريال مايوركا، ويعد المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 61 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد مايوركا عند النقطة 27 في المركز الـ15.

توازن ما قبل ركلة الجزاء

كانت المباراة متوازنة بين برشلونة ومايوركا قبل أن يقرر رافينيا بأن يتوغل ويتعرض للمخالفة من قبل مدافع مايوركا في الدقيقة 22.

وقرر حكم المباراة العودة إلى تقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لبرشلونة، وسددها جوندوجان وتصدى لها رايكوفيتش.

تألق رايكوفيتش يتواصل

تألق رايكوفيتش مرة أخرى فففي الدقيقة 50 سدد جواو فيليكس كرة قوية أرضية تمكن رايكوفيتش من التصدي لها بصعوبة.

العارضة تتدخل

تدخلت العارضة في الدقيقة 57 لتنقذ مايوركا من تسديدة لامين جمال الصاروخية.

جمال ينتصر على رايكوفيتش

انتصر جمال على رايكوفيتش في الدقيقة 73، إذ سدد كرة مقوسة وصاروخية من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك وسط مشاهدة رايكوفيتش للكرة دون التحرك لها.

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لامين جمال يفتتح التسجيل وبيصم على هدف رائع لبرشلونة 👏#الدوري_الإسباني | #برشلونه_ريال_مايوركا pic.twitter.com/cHIwyBcaHL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 8, 2024

وحافظ برشلونة على الهدف الذي سجله وسيطر على المباراة بشكل كبير دون خطيرة حقيقية من مايوركا.