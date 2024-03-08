مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) ريال مايوركا.. العارضة تنقذ صاروخية لامين جمال

الجمعة، 08 مارس 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الـ15 بـ27 نقطة.

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ق 57: تسديدة صاروخية من لامين جمال وترتطم في العارضة.

ق 50: جواو فيليكس يسدد كرة أرضية يتصدى لها حارس مايوركا بصعوبة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 24: حارس مرمى ريال مايوركا ينقذ ركلة الجزاء

ق 22: ركلة جزاء لبرشلونة

ق 20: العودة إلى تقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لبرشلونة

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني ريال مايوركا تشافي هيرنانديز
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