مؤتمر تين هاج: لا يوجد فريق يستطيع التعامل مع عدد إصابتنا.. ولا نقبل موسمنا الحالي

الجمعة، 08 مارس 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

يرى إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن لا يوجد أي فريق يتمكن من التعامل مع عدد الإصابات التي يعاني منها فريقه.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "الثنائي ماركوس راشفورد وجوني إيفانز عاد من الإصابة بعد مباراة ماشستر سسيتي".

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوارديولا: أتعلم من كلوب.. ولا أعتقد أن عملي سيكون أسهل بعد رحيله المباراة الأولى تاريخيا.. الجونة يفوز على بلدية المحلة ويعود للانتصارات مورينيو: الأهلي مثل ريال مدريد وأبو تريكة الأفضل.. وهذا ما سيحسم لقب الكأس تشكيل الزمالك - عواد يحرس المرمى أمام الأهلي.. ومنسي يقود الهجوم في نهائي كأس مصر

وتابع "يخطط بعض اللاعبين للعودة، ونأمل أن تستمر العملية كما هي الآن، هاري ماجواير و أرون وان بيساكا وراسموس هويلوند أتوقع أن يكونوا متاحين لمباراتنا ضد ليفربول".

وأضاف "أعتقد أن ماسون ماونت في حال جيد الآن وسيعود قريبا، أعتقد بعد فترة التوقف الدولية في الأسبوع المقبل".

وأكمل "في بعض الأحيان تسير المواسم كما هي الآن لكننا لا نقبل ذلك، سنقاتل، لدينا مشاكل ومن ضمنها مع الإصابات، لكن مع اللاعبين المتاحين لا يهم من هو المنافس، سنسعى لتحقيق الفوز".

وواصل "المشروع يسير في الاتجاه الصحيح عندما يكون لدينا اللاعبون المتاحون، المستوى العالي من كرة القدم يدور حول الفوز بالمباريات، نحن نعمل ونواصل العمل على تقديم أداء أفضل، نريد اللعب على أعلى المستويات".

وشدد "نفتقد اللاعبين في المراكز الرئيسية الذين لهم تأثير كبير جدا على الطريقة التي نريد أن نلعب بها".

وأردف "لا يوجد فريق لا يستطيع التعامل مع هذا العدد الكبير من الإصابات، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد إذا أخذت في الاعتبار توافر اللاعبين".

وأنهى حديثه "افتقدنا العديد من اللاعبين الأساسيين خلال جزء من الموسم، والأداء كان رائعا عندما كان لا يوجد أي غيابات".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 25 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي إيفرتون إيريك تين هاج
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: أتعلم من كلوب.. ولا أعتقد أن عملي سيكون أسهل بعد رحيله كلوب: أرنولد لم يخطئ.. ومباراة سيتي لن تحدد بطل الدوري الإنجليزي الثامن تاريخيا.. أرتيتا مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي ماركا: رفض استئناف ريال مدريد بشأن عقوبة بيلينجهام "إنه وحش".. هالاند يكشف عن اللاعب الأهم في ليفربول الثاني من يونايتد.. هويلاند لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الدوري الأوروبي - مارسيليا يكتسح فياريال.. وميلان يفلت من سلافيا براج كلوب: النتيجة أكبر من الأداء.. وخبر سيئ قبل مواجهة سيتي
أخر الأخبار
مؤتمر تين هاج: لا يوجد فريق يستطيع التعامل مع عدد إصابتنا.. ولا نقبل موسمنا الحالي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة كأس مصر - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: أتعلم من كلوب.. ولا أعتقد أن عملي سيكون أسهل بعد رحيله ساعة | الكرة الأوروبية
المباراة الأولى تاريخيا.. الجونة يفوز على بلدية المحلة ويعود للانتصارات 2 ساعة | الدوري المصري
مورينيو: الأهلي مثل ريال مدريد وأبو تريكة الأفضل.. وهذا ما سيحسم لقب الكأس 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - كولر يدفع بـ كريم وليد وكهربا أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عواد يحرس المرمى أمام الأهلي.. ومنسي يقود الهجوم في نهائي كأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - ضم آية النادي ومايا ممدوح واستبعاد زينة العلمي بقائمة منتخب السيدات بالدورة الإفريقية 3 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية