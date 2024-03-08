مؤتمر تين هاج: لا يوجد فريق يستطيع التعامل مع عدد إصابتنا.. ولا نقبل موسمنا الحالي

يرى إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن لا يوجد أي فريق يتمكن من التعامل مع عدد الإصابات التي يعاني منها فريقه.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "الثنائي ماركوس راشفورد وجوني إيفانز عاد من الإصابة بعد مباراة ماشستر سسيتي".

وتابع "يخطط بعض اللاعبين للعودة، ونأمل أن تستمر العملية كما هي الآن، هاري ماجواير و أرون وان بيساكا وراسموس هويلوند أتوقع أن يكونوا متاحين لمباراتنا ضد ليفربول".

وأضاف "أعتقد أن ماسون ماونت في حال جيد الآن وسيعود قريبا، أعتقد بعد فترة التوقف الدولية في الأسبوع المقبل".

وأكمل "في بعض الأحيان تسير المواسم كما هي الآن لكننا لا نقبل ذلك، سنقاتل، لدينا مشاكل ومن ضمنها مع الإصابات، لكن مع اللاعبين المتاحين لا يهم من هو المنافس، سنسعى لتحقيق الفوز".

وواصل "المشروع يسير في الاتجاه الصحيح عندما يكون لدينا اللاعبون المتاحون، المستوى العالي من كرة القدم يدور حول الفوز بالمباريات، نحن نعمل ونواصل العمل على تقديم أداء أفضل، نريد اللعب على أعلى المستويات".

وشدد "نفتقد اللاعبين في المراكز الرئيسية الذين لهم تأثير كبير جدا على الطريقة التي نريد أن نلعب بها".

وأردف "لا يوجد فريق لا يستطيع التعامل مع هذا العدد الكبير من الإصابات، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد إذا أخذت في الاعتبار توافر اللاعبين".

وأنهى حديثه "افتقدنا العديد من اللاعبين الأساسيين خلال جزء من الموسم، والأداء كان رائعا عندما كان لا يوجد أي غيابات".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 25 نقطة.