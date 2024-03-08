مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. شوبير يتألق أمام زيزو
الجمعة، 08 مارس 2024 - 19:02
كتب : FilGoal
يلعب فريق الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.
ويقام اللقاء على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
-------------------------------
ق14 تسديدة قوية من عبد الله السعيد ولكن بعيدة عن المرمى
ق12 شوبير يتألق أمام تسديدة زيزو
ق6 تسديدة من عمرو السولية ولكن ترتطم بحسام عبد المجيد وتتحول إلى ركنية
ق1 سقوط عبد الله السعيد بعد ارتطام كرة مشتركة بينه وبين السولية في الوجه
انطلاق المباراة
تكريم العامري فاروق ومنح شقيقه درعا لتكريمه
انطلاق حفل عمرو دياب
نرشح لكم
المباراة الأولى تاريخيا.. الجونة يفوز على بلدية المحلة ويعود للانتصارات مورينيو: الأهلي مثل ريال مدريد وأبو تريكة الأفضل.. وهذا ما سيحسم لقب الكأس تشكيل الأهلي - كولر يدفع بـ كريم وليد وكهربا أمام الزمالك في نهائي كأس مصر تشكيل الزمالك - عواد يحرس المرمى أمام الأهلي.. ومنسي يقود الهجوم في نهائي كأس مصر نائب رئيس الزمالك: الثقة أصبحت متبادلة مع اللاعبين.. و"ربنا مش هيضيع تعبنا" انتهت الدوري - بلدية المحلة (1)-(2) الجونة نهائي كأس مصر - وزير الرياضة يعقد جلسة ودية بين إداراتي الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر - تعرف على برنامج الزمالك تحضيرا لمواجهة الأهلي