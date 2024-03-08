مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. شوبير يتألق أمام زيزو

يلعب فريق الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

ويقام اللقاء على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق14 تسديدة قوية من عبد الله السعيد ولكن بعيدة عن المرمى

ق12 شوبير يتألق أمام تسديدة زيزو

ق6 تسديدة من عمرو السولية ولكن ترتطم بحسام عبد المجيد وتتحول إلى ركنية

ق1 سقوط عبد الله السعيد بعد ارتطام كرة مشتركة بينه وبين السولية في الوجه

انطلاق المباراة

تكريم العامري فاروق ومنح شقيقه درعا لتكريمه

انطلاق حفل عمرو دياب