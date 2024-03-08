مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. هدف غير محتسب لإمام عاشور

يلعب فريق الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

ويقام اللقاء على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------------------------------

ق84 هدف غير محتسب لإمام عاشور

ق82 بطاقة صفراء لدونجا

ق75 إصابة قوية لرامي ربيعة

ق73 نزول عمر كمال ومروان عطية وأفشة بدلا من تاو وكريم وليد والسولية

ق67 بطاقة صفراء لعمرو السولية

ق59 نزول ناصر ماهر والجزيري بدلا من أوباما وناصر منسي

ق52 إنقاذ محمد هاني على خط المرمى ولكن تسلل على مصطفى شلبي

خروج زيزو ونزول شيكابالا مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق54 شوبير يتصدى لتسديدة شلبي

ق50 إصابة زيزو وخروجه على نقالة

ق45 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع

ق37 بطاقة صفراء لمصطفى شلبي بعد التدخل على تاو

ق27 خطأ لمصطفى شلبي بعد عرقلة من محمد هاني

ق23 تمريرة من تاو إلى السولية الذي يسدد ولكن بجوار بعيدة عن مرمى عواد

ق22 نزول عمر جابر من جديد

ق20 سقوط عمر جابر وإصابة دموية

ق14 تسديدة قوية من عبد الله السعيد ولكن بعيدة عن المرمى

ق12 شوبير يتألق أمام تسديدة زيزو

ق6 تسديدة من عمرو السولية ولكن ترتطم بحسام عبد المجيد وتتحول إلى ركنية

ق1 سقوط عبد الله السعيد بعد ارتطام كرة مشتركة بينه وبين السولية في الوجه

انطلاق المباراة

تكريم العامري فاروق ومنح شقيقه درعا لتكريمه

انطلاق حفل عمرو دياب