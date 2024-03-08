مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(0) الأهلي.. شوبير يتصدى

الجمعة، 08 مارس 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - رونالدو - توتي - كأس مصر

يلعب فريق الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

ويقام اللقاء على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق54 شوبير يتصدى لتسديدة شلبي

ق50 إصابة زيزو وخروجه على نقالة

ق45 احتساب 5 دقائق وقت بدل من الضائع

ق37 بطاقة صفراء لمصطفى شلبي بعد التدخل على تاو

ق27 خطأ لمصطفى شلبي بعد عرقلة من محمد هاني

ق23 تمريرة من تاو إلى السولية الذي يسدد ولكن بجوار بعيدة عن مرمى عواد

ق22 نزول عمر جابر من جديد

ق20 سقوط عمر جابر وإصابة دموية

ق14 تسديدة قوية من عبد الله السعيد ولكن بعيدة عن المرمى

ق12 شوبير يتألق أمام تسديدة زيزو

ق6 تسديدة من عمرو السولية ولكن ترتطم بحسام عبد المجيد وتتحول إلى ركنية

ق1 سقوط عبد الله السعيد بعد ارتطام كرة مشتركة بينه وبين السولية في الوجه

انطلاق المباراة

تكريم العامري فاروق ومنح شقيقه درعا لتكريمه

انطلاق حفل عمرو دياب

نهائي كأس مصر كأس مصر الأهلي الزمالك
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