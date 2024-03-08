مباشر الدوري - بلدية المحلة (1)-(2) الجونة .. جووول الثاني

الجمعة، 08 مارس 2024 - 16:01

كتب : محرر في الجول

الجونة- بلدية المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلدية المحلة والجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ16 لمسابقة الدوري، والمقررة على ستاد المحلة.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط بـ16 لكل منهما، ولكن يحتل الجونة المركز العاشر بفارق الأهداف وخاض 12 مباريات، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الـ12 من 15 مباراة.

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60 رضا صلاح يسجل الهدف الثاني لنادي الجونة بعد تسديدة صاروخية

ق53 رأسية خطيرة من حسام أشرف يكملها محمد أميسي ولكن ينقذها حارس مرمى الجونة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق3+45 أيمن سعد موكا يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الزاوية اليسرى.

ق7+45 حسام أشرف يسجل هدف التعادل لصالح نادي بلدية المحلة من ركلة جزاء

ق35 هدف غير محتسب لصالح بلدية المحلة بداعي تسلل محمد أميسي

ق7 ركلة ركنية للجونة على يمين مرمى بلدية المحلة، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة على المرمى.

انطلاق المباراة

بلدية المحلة الجونة الدوري
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