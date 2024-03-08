مباشر الدوري - بلدية المحلة (0)-(0) الجونة .. هدف غير محتسب
الجمعة، 08 مارس 2024 - 16:01
كتب : محرر في الجول
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلدية المحلة والجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ16 لمسابقة الدوري، والمقررة على ستاد المحلة.
ويتساوى الفريقان في عدد النقاط بـ16 لكل منهما، ولكن يحتل الجونة المركز العاشر بفارق الأهداف وخاض 12 مباريات، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الـ12 من 15 مباراة.
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ق35 هدف غير محتسب لصالح بلدية المحلة بداعي تسلل محمد أميسي
ق7 ركلة ركنية للجونة على يمين مرمى بلدية المحلة، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة على المرمى.
انطلاق المباراة
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