مباشر الدوري الأوروبي - سبارتا براج (1)-(5) ليفربول.. جوووول صلااااح
الخميس، 07 مارس 2024 - 19:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سبارتا براج ضد ليفربول في دور الـ 16 للدوري الأوروبي.
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ق 84 جوووول محمد صلاح يسجل الخامس بالقدم اليسرى على يمين الحارس بعد تمريرة من سوبوسلاي
ق 74 محمد صلاح بدلا من لويس دياز
ق 52 جوووول لويس دياز يسجل الهدف الرابع بتسديدة اصطدمت بالمدافع
ق 46 جوووول كونور برادلي يسجل في شباكه بالخطأ من عرضية.. النيران الصديقة تشعل بداية الشوط الأول
ق 46 كونور برادلي بدلا من جو جوميز
ق 45+3 الثااااالث من داروين بعد تسديدة رائعة للغاية بلمسة على الطائر
ق 42 اوووه ماذا أهدر جاكبو؟ انفراد ومرور رائع وتسديدة طائشة في يد الحارس
ق 25 جوووول داروين بتسديدة رائعة من خارج المنطقة يسجل الثاني
ق 6 جوووول أليكسيس ماك أليستر يسجل الركلة على يمين الحارس الذي قفز بالاتجاه الآخر
ق 5 ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة ماك أليستر
بداية المباراة