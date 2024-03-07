مباشر الدوري الأوروبي - سبارتا براج (1)-(5) ليفربول.. جوووول صلااااح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سبارتا براج ضد ليفربول في دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

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ق 84 جوووول محمد صلاح يسجل الخامس بالقدم اليسرى على يمين الحارس بعد تمريرة من سوبوسلاي

ق 74 محمد صلاح بدلا من لويس دياز

ق 52 جوووول لويس دياز يسجل الهدف الرابع بتسديدة اصطدمت بالمدافع

ق 46 جوووول كونور برادلي يسجل في شباكه بالخطأ من عرضية.. النيران الصديقة تشعل بداية الشوط الأول

ق 46 كونور برادلي بدلا من جو جوميز

ق 45+3 الثااااالث من داروين بعد تسديدة رائعة للغاية بلمسة على الطائر

ق 42 اوووه ماذا أهدر جاكبو؟ انفراد ومرور رائع وتسديدة طائشة في يد الحارس

ق 25 جوووول داروين بتسديدة رائعة من خارج المنطقة يسجل الثاني

ق 6 جوووول أليكسيس ماك أليستر يسجل الركلة على يمين الحارس الذي قفز بالاتجاه الآخر

ق 5 ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة ماك أليستر

بداية المباراة