انتهت في الدوري الأوروبي - سبارتا براج (1)-(5) ليفربول

الخميس، 07 مارس 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

ليفربول ضد لوتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سبارتا براج ضد ليفربول في دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

تابع من هنا

---

ق 94 الخااامس من سوبوسلاي في اللحظة الأخيرة.. ليفربول إلى ربع النهائي عمليا

ق 85 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 84 جوووول محمد صلاح يسجل الخامس بالقدم اليسرى على يمين الحارس بعد تمريرة من سوبوسلاي

ق 74 محمد صلاح بدلا من لويس دياز

ق 52 جوووول لويس دياز يسجل الهدف الرابع بتسديدة اصطدمت بالمدافع

ق 46 جوووول كونور برادلي يسجل في شباكه بالخطأ من عرضية.. النيران الصديقة تشعل بداية الشوط الأول

ق 46 كونور برادلي بدلا من جو جوميز

ق 45+3 الثااااالث من داروين بعد تسديدة رائعة للغاية بلمسة على الطائر

ق 42 اوووه ماذا أهدر جاكبو؟ انفراد ومرور رائع وتسديدة طائشة في يد الحارس

ق 25 جوووول داروين بتسديدة رائعة من خارج المنطقة يسجل الثاني

ق 6 جوووول أليكسيس ماك أليستر يسجل الركلة على يمين الحارس الذي قفز بالاتجاه الآخر

ق 5 ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة ماك أليستر

بداية المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الدوري الأوروبي - مارسيليا يكتسح فياريال.. وميلان يفلت من سلافيا براج كلوب: النتيجة أكبر من الأداء.. وخبر سيئ قبل مواجهة سيتي الدوري الأوروبي - روما يقسو على برايتون برباعية.. وتعادل مثير بين ليفركوزن وكاراباج سبقه صلاح وهدف عكسي في القائمة.. داروين يسجل هدف ليفربول الـ 1000 مع كلوب هدف ملغي لـ صلاح ومدافع هو الأتعس حظا.. ليفربول يسحق سبارتا بخماسية قبل مواجهة سيتي صلاح بديلاً.. تشكيل ليفربول لمواجهة سبارتا براج بالدوري الأوروبي الـ 20.. دروتموند يحسم تأهله إلى كأس العالم للأندية بسبب ريال مدريد مواعيد مباريات الخميس 7 مارس 2024.. مواجهة بالدوري وليفربول في أوروبا
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - مارسيليا يكتسح فياريال.. وميلان يفلت من سلافيا براج 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - زينة العلمي تتهم مدرب المنتخب بالتهجم عليها 50 دقيقة | كرة طائرة
نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
كلوب: النتيجة أكبر من الأداء.. وخبر سيئ قبل مواجهة سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
المصري: ننتظر حل أزمة إذاعة مواجهة زد ساعة | الكرة المصرية
مدرب النصر بعد السقوط أمام الرائد: نمر بمرحلة صعبة.. وتركيزنا على أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
هداف الكأس السابق.. أكرم عبد المجيد لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يدعوني لحضور النهائي رغم إنجازي 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية