مباشر الدوري - فيوتشر (0)-(0) زد .. مشاركة رأفت خليل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر، وزد اف سي، في إطار الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري، والمقررة على ستاد القاهرة.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويحتل فيوتشر المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، فيما يحتل زد المركز السادس برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

الدقيقة 64.. تبديلان لفيوتشر بنزول علي زعزع وحساني إيموران بدلا من عمرو السيسي وعبد الكبير الوادي

الدقيقة 62.. تبديل أول لزد بنزول رأفت خليل بدلا من رشيد أحمد

الدقيقة 61.. بطاقة صفراء لمحمد غنام بعد تدخل قوي ضد لاعب زد

الدقيقة 52.. تسديدة لزيكو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها جنش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

الدقيقة 48.. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها جوناثان أعلى العارضة

الدقيقة 45.. بطاقة صفراء لمحمد صادق بعد تدخل قوي ضد مصطفى زيكو.

الدقيقة 41.. بطاقة صفراء لمحمد إسماعيل لاعب زد بعد اشتباكه مع محمد فاروق لاعب فيوتشر.

الدقيقة 40.. تسديدة قوية من أحمد عاطف اصطدمت بمصطفى العش مدافع زد لتتحول لركنية، قبل أن يحتسبها الحكم تسلل.

الدقيقة 23 .. تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فيوتشر عن طريق محمد صادق لكنها ارتطمت بالدفاع.

الدقيقة 12 .. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فيوتشر عن طريق محمد فاروق لكن تصدى لها حارس

الدقيقة 10.. أحمد عاطف يطالب بالحصول على ضربة جزاء للمس أحمد الصغيري للكرة بيده.

بداية المبار اة