مباشر الدوري - فيوتشر (0)-(0) زد .. بداية المباراة

الخميس، 07 مارس 2024 - 18:57

كتب : محمد مصطفى

احتفال فريق مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر، وزد اف سي، في إطار الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري، والمقررة على ستاد القاهرة.

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ويحتل فيوتشر المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، فيما يحتل زد المركز السادس برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

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الدقيقة 23 .. تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فيوتشر عن طريق محمد صادق لكنها ارتطمت بالدفاع.

الدقيقة 12 .. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فيوتشر عن طريق محمد فاروق لكن تصدى لها حارس

الدقيقة 10.. أحمد عاطف يطالب بالحصول على ضربة جزاء للمس أحمد الصغيري للكرة بيده.

بداية المبار اة

فيوتشر زد الدوري
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