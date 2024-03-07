مواعيد مباريات الخميس 7 مارس 2024.. مواجهة بالدوري وليفربول في أوروبا

يشهد اليوم الخميس الموافق 7 من شهر مارس 2024 منافسات مختلفة.

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الدوري المصري

يستضيف نادي مودرن فيوتشر، فريق زد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المواجهة.

الدوري السعودي

يستضيف ضمك فريق الوحدة ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ويلعب طارق حامد المحترف المصري في صفوف فريق ضمك.

بينما يستضيف النصر فريق الرائد ضمن منافسات نفس الجولة.

وتذاع المباريات عبر شبكة قنوات SSC Sport المشفرة.

الدوري الأوروبي

يحل ليفربول ضيفا على سبارتا براج التشيكي ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 في الثامنة إلا ربع مساء.

وفي نفس التوقيت يستضيف روما فريق برايتون ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف أولمبيك مارسيليا فريق فياريال في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كما يستضيف ميلان فريق سلافيا براج في تمام العاشرة مساء على ملعب سان سيرو، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.