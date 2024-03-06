مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) لايبزج.. جووووووول التعادل

يستضيف ريال مدريد فريق لايبزج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل أمام لايبزج.

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ق68 جوووووووول أوربان يتعادل

ق65 جووووووووول فينيسيوس يقتل اللقاء

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 تسديدة قوية من أوبيندا ولكن بجوار القائم

ق41 لونين يتألق ويمنع الأول

ق9 سيسكو يهدر انفرادا بعد تصدي لونين

انطلاق المباراة