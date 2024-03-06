مباشر أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (0) - (0) كوبنهاجن
الأربعاء، 06 مارس 2024 - 21:48
كتب : FilGoal
يستضيف مانشستر سيتي منافسه كوبنهاجن الدنماركي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في الدنمارك.
لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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