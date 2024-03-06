مباشر الدوري - بيراميدز (0) - (1) فاركو.. جووول التعادل

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

بيراميدز - فاركو

يلعب يبراميدز أمام فاركو ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري، والمقررة على ملعب الدفاع الجوي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام فاركو بمسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل فاركو المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 13 مباراة.

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لمتابعة مباراة بيراميدز أمام فاركو دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق53 جووول إبراهيم عادل يسجل هدف التعادل في شباك فاركو

ق50 تسديدة قوية من كريم حافظ تمر بجوار المرمى بقليل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق29 عمرو جمال يسجل الهدف الأول لفاركو بعد تسديدة ناجحة في الزاوية اليمنى.

ق12 انطلاقة خطيرة من محمد الشيبي بعد تبادل الكرة مع مصطفى فتحي وعرضية متقنة أبعدها دفاع فاركو من داخل منطقة الجزاء

ق5 تسديدة ضعيفة عن طريق محمد الشيبي لاعب بيراميدز من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بسهولة.

انطلاق المباراة

بيراميدز فاركو الدوري المصري
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