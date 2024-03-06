مباشر الدوري - بيراميدز (0) - (0) فاركو.. محاولة أولى
الأربعاء، 06 مارس 2024 - 18:53
كتب : FilGoal
يلعب يبراميدز أمام فاركو ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري، والمقررة على ملعب الدفاع الجوي.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام فاركو بمسابقة الدوري.
ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل فاركو المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 13 مباراة.
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ق5 تسديدة ضعيفة عن طريق محمد الشيبي لاعب بيراميدز من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بسهولة.
انطلاق المباراة
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