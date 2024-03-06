مباشر كرة سلة - الأهلي (85)-(103) الزمالك.. الفترة الرابعة
الأربعاء، 06 مارس 2024 - 17:49
كتب : FilGoal
يستضيف الأهلي فريق الزمالك ضمن منافسات دوري السوبر لرجال كرة السلة المصري.
لمشاهدة المباراة من هنا
-------------------------
ق3:40 الزمالك يتخطى حاجز 100 نقطة والتقدم 103- 85
ق4:39 الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 99-83
ق5:49 الزمالك يحافظ على فارق الـ 21 نقطة والنتيجة 99-78
ق6:21 تقدم الزمالك 96-75
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الزمالك 89-67
ق2:22 تقدم الزمالك مستمر والنتيجة 83-63
ق6:29 صحوة بيضاء والفارق يتسع 74-48
ق8:30 ديماركو يسجل 9 نقاط متتالية والتقدم 68-45
ق9:12 ثلاثية جديدة من ديماركو والنتيجة 65-45
ق9:45 ثلاثية من ديماركو والتقدم 62-45
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية
ق0:00 ثلاثية في الوقت القاتل وتقدم الزمالك 59-45
ق1:30 الفارق يتسع والنتيجة 53-42 لصالح الزمالك
ق2:32 تقدم الزمالك 48-42
ق3:47 الصحوة مستمرة والتقدم 45-37 للزمالك ووقت مستقطع لأجوستي بوش
ق5:24 صحوة بيضاء وتألق ديماركو والتقدم 39-35
استئناف المباراة
ق8:15 توقف المباراة بسبب اعتراض الجهاز الفني للزمالك على الحضور بالمباراة
ق8:15 ثلاثيتان للأهلي والتقدم 33-27
الفترة الثانية
ق00:00 التعادل 25-25 مع نهاية الفترة
ق1:00 الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 25-20 مع تألق ديماركو محترف الأبيض
ق6:10 تفوق أبيض مستمر والتقدم 14-5
ق8:50 إصابة عيسى ليونز محترف الأهلي
ق9:20 تقدم الزمالك 5-0 عن طريق محترف الفريق
انطلاق المباراة