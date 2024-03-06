مباشر كرة سلة - الأهلي (85)-(103) الزمالك.. الفترة الرابعة

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 17:49

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة - إيهاب أمين

يستضيف الأهلي فريق الزمالك ضمن منافسات دوري السوبر لرجال كرة السلة المصري.

لمشاهدة المباراة من هنا

-------------------------

ق3:40 الزمالك يتخطى حاجز 100 نقطة والتقدم 103- 85

ق4:39 الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 99-83

ق5:49 الزمالك يحافظ على فارق الـ 21 نقطة والنتيجة 99-78

ق6:21 تقدم الزمالك 96-75

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الزمالك 89-67

ق2:22 تقدم الزمالك مستمر والنتيجة 83-63

ق6:29 صحوة بيضاء والفارق يتسع 74-48

ق8:30 ديماركو يسجل 9 نقاط متتالية والتقدم 68-45

ق9:12 ثلاثية جديدة من ديماركو والنتيجة 65-45

ق9:45 ثلاثية من ديماركو والتقدم 62-45

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

ق0:00 ثلاثية في الوقت القاتل وتقدم الزمالك 59-45

ق1:30 الفارق يتسع والنتيجة 53-42 لصالح الزمالك

ق2:32 تقدم الزمالك 48-42

ق3:47 الصحوة مستمرة والتقدم 45-37 للزمالك ووقت مستقطع لأجوستي بوش

ق5:24 صحوة بيضاء وتألق ديماركو والتقدم 39-35

استئناف المباراة

ق8:15 توقف المباراة بسبب اعتراض الجهاز الفني للزمالك على الحضور بالمباراة

ق8:15 ثلاثيتان للأهلي والتقدم 33-27

الفترة الثانية

ق00:00 التعادل 25-25 مع نهاية الفترة

ق1:00 الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 25-20 مع تألق ديماركو محترف الأبيض

ق6:10 تفوق أبيض مستمر والتقدم 14-5

ق8:50 إصابة عيسى ليونز محترف الأهلي

ق9:20 تقدم الزمالك 5-0 عن طريق محترف الفريق

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
كرة سلة - إتمام إجراءات انضمام عبد الرحمن نادر لمنتخب مصر سلة - مصري أمريكي ولاعب NBA سابق.. تعرف على الثلاثي الجديد للأهلي في BAL سلة - عبد الرحمن نادر: غير صحيح انضمامي لـ الأهلي.. وموعد مشاركتي مع مصر كرة سلة - منتخب مصر يحقق الفوز الثاني على مدغشقر في تصفيات إفريقيا كرة سلة - منتخب مصر يستهل مشوار التصفيات القارية بالفوز على إفريقيا الوسطى انتهت تصفيات سلة إفريقيا - مصر (76) (61) إفريقيا الوسطى.. فوز كبير كرة سلة - تجدد إصابة إيهاب أمين ومد فترة العلاج الطبيعي كرة سلة - غياب إيهاب أمين وثنائي الاتحاد ونادر عن قائمة منتخب مصر بتصفيات إفريقيا
أخر الأخبار
التشكيل - بيلينجهام وفينسيوس يقودان ريال مدريد أمام لايبزيج بدوري الأبطال دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ريليفو: برشلونة يتواصل مع أرتيتا لإقناعه بتدريب الفريق 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع ديفيز.. وبايرن يختار بديلين 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
استعدادا لبطولة إفريقيا في مصر.. معسكر مغلق لمنتخب الساق الواحدة ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري - بيراميدز (0) - (1) فاركو.. جووول التعادل ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر ربيعة: الأهلي والزمالك الأعلى جودة في مصر وإفريقيا.. والجماهير تدعمنا في كل مكان ساعة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - تغيير وحيد.. وعمرو جمال يقود الهجوم أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: لم نهزم الزمالك بسهولة.. وخبرات إمام عاشور تكفي للتعامل مع اللقاء ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية