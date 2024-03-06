نس طاولة - تتويج هنا جودة وعمر عصر بالميدالية الذهبية لدورة الالعاب الافريقية

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 12:41

كتب : FilGoal

هنا جودة

توج عمر عصر بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية ضمن منافسات تنس الطاولة.

وفاز عصر على النيجيري أرونا كوادري في المباراة النهائية بنتيجة 4-3.

وعلى مستوى السيدات توجت هنا جودة بالميدالية الذهبية.

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هنا فازت في المباراة النهائية على مواطنتها دينا مشرف بنتيجة 4-2.

وتأهل الثنائي لدورة الألعاب الأولمبية بعد التتويج بالميدالية الذهبية.

وتقام دورة الألعاب الإفريقية بمدينة أكرا في غانا حتى يوم 22 مارس الجاري.

وكانت هنا جودة قد توجت بجائزة أفضل ناشيء عربي من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وشملت القائمة بجانب هنا جودة كل من التونسية نور صحنون لاعبة التنس، والمغربية ملك العلامي لاعبة التنس بالإضافة للسوري أحمد إبراهيم لاعب رفع الأثقال والجزائري عبد الرحيم مجاهد لاعب الجودو والسعودي عبد العزيز سيف لاعب الكاراتيه.

هنا جودة عمر عصر تنس طاولة
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