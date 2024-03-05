استمرار غياب خماسي بيراميدز في قائمة الفريق ضد فاركو للمرة الثانية تواليا

أعلن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة نافسه فاركو.

ويستعد بيراميدز للقاء فاركو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري الأربعاء المقبل.

ويستمر غياب خماسي بيراميدز عن القائمة المستدعاه ويعتبر ذلك للمباراة الثانية على التوالي بعد اللقاء الماضي ضد نوادذيبو في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب علي جبر وأحمد سامي بسبب الإصابة.

ولم ينضم فخري لاكاي وأحمد ميهوب ومحمود مرعي إلى القائمة لمواجهة فاركو.

وأتت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويحتل بيرماديز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي فاركو في المرتبة الـ16 برصيد 10 نقاط.