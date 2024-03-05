مباشر الدوري - المصري (1)-(1) سموحة.. التعاااادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وسموحة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

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ق. 68 جووووول التعااادل لسموحة. انطلاقة من فادي فريد وعرضية، يسجلها حسام حسن في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 55 محمد الشامي وسمير فكري يشاركان بدلا من صلاح محسن وحسين فيصل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 طولية من الدفاع يمررها ميدو جابر برأسية إلى صلاح محسن الذي ينفرد ويسدد لكن الهاني سليمان يتألق ويتصدى لها.

ق. 33 أوووه خطأ من أحمد أيمن منصور والكرة تصل إلى إسلام جابر الذي يسدد فوق مرمى المصري.

ق. 24 إنذار أول لـ جاستيس أرثر لاعب سموحة

ق. 23 محمد جاد ينقذ أمام مرتدة كناريا.

ق. 14 انطلاقة من حسين السيد وعرضية إلى صلاح محسن الذي يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يعود وينقذ في اللحظة الأخيرة.

ق. 12 أحمد عيد ينقذ بشكل رائع قبل حسام حسن بعد عرضية من الجهة اليمنى.

ق. 9 جوووول أوووول للمصري. ركنية نفذها حسين السيد ولمسها أحمد عيد برأسية ليقابلها فخر الدين بن يوسف بلمسة في المرمى مسجلا الأول

ق. 8 محاولة أولى من المصري بعد كرة ثابتة نفذها حسين السيد وقابلها أحمد أيمن منصور برأسية ليحولها الهاني سليمان إلى ركنية.

بداية المباراة