مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) - (0) الداخلية.. هجوم متبادل
الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 15:49
كتب : FilGoal
يلعب الداخلية أمام طلائع الجيش بعد قليل ضمن الجولة 15 من الدوري الممتاز.
ويقدم لكم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش أمام الداخلية.
ويحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الداخلية في المركز الـ18 (الأخير) برصيد 8 نقاط.
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ق64 هجمات متبادلة بين الفريقين بحثا عن تسجيل الهدف الأول
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق26 جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش يهدر فرصة تسجيل هدف التقدم والمرمى خالي
ق4 تسديدة خطيرة من آلان كيامبادي لاعب الداخلية يتصدى لها محمد شعبان ببراعة.
انطلاق المباراة
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