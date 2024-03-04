متحدث الدوري البلجيكي لـ في الجول يشرح مزايا النظام الجديد المقترح للدوري المصري

يرى ستيفن بيفر المتحدث الرسمي باسم رابطة كرة القدم البلجيكية أن النظام الحالي للدوري البلجيكي له تأثير إيجابي على قوة المسابقة.

وقال بيفر في تصريحات خاصة لـ FIlGoal.com: "من المؤكد أن النظام الحالي للدوري البلجيكي زاد من التشويق والإثارة في المرحلة الحاسمة من البطولة".

وأضاف "تعيش الصحافة ومعظم المشجعين أيضًا المباريات الفاصلة باعتبارها زخم الموسم".

وأوضح "علاوة على ذلك، فإن المرحلة النهائية من المنافسة العادية، عندما يتم تحديد من سيصل إلى المرحلة الحاسمة هي لحظة إضافية من التشويق أيضًا".

وبسؤاله عن أسباب تطبيق النظام الحالي في الدوري البلجيكي قال: "أردنا رفع جودة بطولة الدوري البلجيكي من خلال إقامة المزيد من المباريات بين الفرق الكبرى في الأوقات الحاسمة".

وتابع "لم تكن زيادة عدد المباريات هدفًا على الإطلاق، كان الهدف هو زيادة التشويق والإثارة وجودة الفرق".

أما عن شكوى بعض الأندية من النظام الحالي قال: "تشعر بعض الأندية بالقلق من النظام الحالي للدوري البلجيكي حيث تقول إن المرحلة الحاسمة تتزامن مع المراحل النهائية من المسابقات الأوروبية".

وأخيرا عن إمكانية العودة للنظام التقليدي في المستقبل قال: "بما أن النظام الحالي هو قرار الأندية، فقد يكون تطبيق النظام التقليدي احتمالًا دائمًا".

ماذا حدث؟

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن إقامة مسابقة الدوري الموسم المقبل على غرار الدوري البلجيكي.

وأوضح دياب أن الدوري لن يقام من مجموعتين ولكن طريقة الدوري البلجيكي هي المقترح الأقرب للتطبيق الموسم المقبل ولكن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد.

وكشف دياب أن الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو.

ويستعرض لكم FilGoal.com تفاصيل المقترح ونظام الدوري البلجيكي.

الدوري البلجيكي

تقام مسابقة الدوري البلجيكي من 16 فريقا ويتم تقسيمها على مرحلتين.

وتكون المرحلة الأولى بنظام الدوري الطبيعي من دورين بطريقة الذهاب والإياب.

وبعد انتهاء الـ 30 جولة يتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى إلى مرحلة حسم اللقب.

وفي تلك المرحلة يتم تقسيم نقط كل فريق إلى النصف، بمعنى إذا جمع الفريق المتأهل 70 نقطة، يصعد لمرحلة حسم اللقب بـ 35 نقطة وهكذا كل فريق.

أما إذا جمع فريق عدد فردي من النقاط مثل (71 نقطة) يتم تقريب النصف أي يصعد لمرحلة حسم اللقب بـ 36 نقطة.

وبعد تأهل الأندية الستة إلى المرحلة الختامية، يُلعب بينهم دوري من دورين أي 10 مباريات لكل فريق على أن يتم تحديد البطل وترتيب المراكز من تلك المراحل.

مثال

كان نظام الدوري البلجيكي الموسم الماضي يقضي بتأهل أول 4 مراكز فقط، وتأهلت أندية جينك (75 نقطة) ويونيون إس جي (75 نقطة) وأنتويرب (72 نقطة) وكلوب بروج (59 نقطة) إلى المرحلة الختامية.

وكان الترتيب قبل إقامة مرحلة حسم اللقب كالآتي:

1- جينك 38 نقطة

2- يونيون إس جي 38 نقطة

3- أنتويرب 36 نقطة

4- كلوب بروج 30 نقطة

وبعد أن أقيمت المرحلة بنظام الدوري من دورين أي خاض كل فريق 6 مباريات، حسم أنتويرب اللقب برصيد 47 نقطة متفوقا على فريقي جينك ويونيون إس جي أصحاب الـ 46 نقطة.

مقترحات الدوري المصري الجديد

على عكس الدوري البلجيكي، فالدوري المصري مكونا من 18 فريقا، وبالتالي إقامته بنفس الطريقة سيُكلف رابطة الأندية عدد أكبر من المباريات.

كشف أحمد دياب عن اقتراح إقامة الدوري الموسم المقبل مشابها للدوري البلجيكي، وبعد إقامة الدور الأول تتأهل فرق النصف الأول إلى مرحلة حسم اللقب، بينما النصف الثاني يتنافس على البقاء.

في تلك الحالة تنهي الفرق الدور الأول المكون من 17 مباراة، بينما في الدور الثاني يلعب كل فريق 8 مباريات فقط مع المرحلة التي تأهل إليها.

وبالتالي يكون كل فريق قد خاض 25 مباراة في الدوري بدلا من 34 وهو ما يعني تخفيض تسع جولات كاملة.

وأشار دياب إلى أن أندية مقدمة الترتيب ستتأهل للمرحلة الثانية والمنافسة على اللقب بنفس نقاط الدور الأول.

وربما يتم تطوير المقترح فيما بعد على أن يتأهل كل فريق بنقاطه من مواجهات الفرق المتأهلة معه بنفس المرحلة.

مثال تطوير المقترح

بالنظر إلى ترتيب النسخة الماضية من الدوري المصري تكون فرق النصف الأول هم (الأهلي - بيراميدز - الزمالك - فيوتشر - المصري - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد - فاركو) على الترتيب.

وقتها يمكن أن تتأهل التسعة فرق إلى المرحلة الثانية لحسم اللقب بنقاط كل فريق أمام الثمانية أندية الأخرى بالمرحلة الأولى.