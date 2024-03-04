مباشر الدوري التركي – ألانيا سبور (1)-(0) طرابزون.. جوووول أول
الإثنين، 04 مارس 2024 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألانيا سبور ضد طرابزون سبور، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري التركي.
المباراة تشهد بداية محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد حسن "كوكا" لاعبا الفريقين بشكل أساسي.
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ق 8: جووووول أول لفريق ألانيا عن طريق أوجوز أيدين
بداية المباراة
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