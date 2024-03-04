مباشر أبطال آسيا - العين (1)-(0) النصر.. الشوط الثاني

الإثنين، 04 مارس 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي يحتفل بهدف العين في النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة العين الإماراتي ضد النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تقام على ملعب هزاع بن زايد.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووووووول سفيان رحيمي

ق 29: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 28: جوووووول الأول كاكو

انطلاق المباراة

دوري أبطال آسيا النصر السعودي العين الإماراتي
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