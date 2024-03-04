انتهت أبطال آسيا - العين (1)-(0) النصر.. فوز الفريق الإماراتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة العين الإماراتي ضد النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تقام على ملعب هزاع بن زايد.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز العين

ق 94: طرد لابورت بعد تدخل على بندر الأحبابي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووووووول سفيان رحيمي

ق 29: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 28: جوووووول الأول كاكو

انطلاق المباراة