مباشر الدوري الإسباني - بلباو (0)-(0) برشلونة.. تبديل أول للإصابة
الأحد، 03 مارس 2024 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتك بلباو ضد برشلونة في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.
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ق26. دخول فيرمن لوبيز بدلا من دي يونج.
ق25. إصابة دي يونج ودخول الجهاز الطبي لإسعافه.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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