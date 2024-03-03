مباشر الدوري الإسباني - بلباو (0)-(0) برشلونة.. تبديل أول للإصابة

الأحد، 03 مارس 2024 - 21:45

كتب : FilGoal

برشلونة - بلباو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتك بلباو ضد برشلونة في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

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ق26. دخول فيرمن لوبيز بدلا من دي يونج.

ق25. إصابة دي يونج ودخول الجهاز الطبي لإسعافه.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أتليتك بلباو برشلونة الدوري الإسباني
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