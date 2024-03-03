مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الاتحاد.. محاولات النهاية

الأحد، 03 مارس 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

كريم الديب - الاتحاد

يلتقي إنبي مع الاتحاد في الجولة 16 من الدوري المصري.

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ق 27 جوووول التعادل من أحمد يوسف

ق 15 جوووول مابولولو يسجل الأول

بداية المباراة

الاتحاد إنبي الدوري المصري
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