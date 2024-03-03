مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الاتحاد.. محاولات النهاية
الأحد، 03 مارس 2024 - 19:01
كتب : FilGoal
يلتقي إنبي مع الاتحاد في الجولة 16 من الدوري المصري.
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ق 27 جوووول التعادل من أحمد يوسف
ق 15 جوووول مابولولو يسجل الأول
بداية المباراة
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