مباشر الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (3)-(0) الهلال الليبي.. جوووول ثاااالث
الأحد، 03 مارس 2024 - 17:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في الجولة السادسة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق . جوووووول ثااااالث لمودرن فيةاشر عن طريق أحمد عاطف بمتابعة لرأسية علي زعزع التي ارتدت من العارضة.
نهاية الشوط الأول
ق44. جووووول الثاني لمودرن فيوتشر عن طريق محمد صادق بعد مجهود فردي رائع.
ق43. تسديدة من دوزيف نجويم في الشباك الخارجية.
ق22. جوووووول أول لمودرن فيوتشر عن طريق علي زعزع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
تذكرتي تكشف موقف تذاكر مواجهة الزمالك وسوار بعد الإلغاء كاف يخطر الزمالك بإلغاء مواجهة سوار.. وموقف نقاط المباراة فيما بعد لن تقام المباراة اليوم.. بيان نادي سوار عن مواجهة الزمالك وطلبه من كاف خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع كاف وينتظر الرد النهائي قبل التحرك لملعب مواجهة سوار رغم عدم وصول سوار.. مصدر من كاف لـ في الجول: مواجهة الزمالك في موعدها منافس الأهلي القادم - مواجهة عربية أو أرض لا تحب الأندية المصرية خبر في الجول - كاف يخطر الزمالك بطلب سوار تأجيل المباراة.. ورد قاطع من الأبيض الزمالك: تأجيل مباراة سوار مستحيل.. الفريق مرتبط بموعد سفر إلى السعودية