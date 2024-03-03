مباشر الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (3)-(0) الهلال الليبي.. جوووول ثاااالث

الأحد، 03 مارس 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

احتفال فريق مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مودرن فيوتشر والهلال الليبي في الجولة السادسة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق . جوووووول ثااااالث لمودرن فيةاشر عن طريق أحمد عاطف بمتابعة لرأسية علي زعزع التي ارتدت من العارضة.

نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول الثاني لمودرن فيوتشر عن طريق محمد صادق بعد مجهود فردي رائع.

ق43. تسديدة من دوزيف نجويم في الشباك الخارجية.

ق22. جوووووول أول لمودرن فيوتشر عن طريق علي زعزع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة بعد قليل

مودرن فيوتشر الهلال الليبي كأس الكونفدرالية الإفريقية
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