استراحة دربي مانشستر - سيتي (0)-(1) يونايتد.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 03 مارس 2024 - 17:22

كتب : FilGoal

أونانا يتألق أمام فودين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 45: هالاند يهدر على خط المرمى بطريقة غريبة بعد رأسية فودين

ق 43: ضغط سماوي قوي ومحاولات للتعادل

ق 33: رودري يسدد وأونانا يتألق

ق 23: راشفورد يهدر بغرابة أمام الشباك

ق 19: انفراد ضائع من فودين بغرابة أمام أونانا

ق 17: انفراد من راشفورد وتصرف غريب ودياز يقطع الكرة

ق 14: تسديدة من فودين بالقدم اليمنى وأونانا يتألق

ق 8: جوووووووول راشفورد بتسديدة صاروخية

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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