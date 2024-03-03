استراحة دربي مانشستر - سيتي (0)-(1) يونايتد.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 03 مارس 2024 - 17:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
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ق 45: هالاند يهدر على خط المرمى بطريقة غريبة بعد رأسية فودين
ق 43: ضغط سماوي قوي ومحاولات للتعادل
ق 33: رودري يسدد وأونانا يتألق
ق 23: راشفورد يهدر بغرابة أمام الشباك
ق 19: انفراد ضائع من فودين بغرابة أمام أونانا
ق 17: انفراد من راشفورد وتصرف غريب ودياز يقطع الكرة
ق 14: تسديدة من فودين بالقدم اليمنى وأونانا يتألق
ق 8: جوووووووول راشفورد بتسديدة صاروخية
انطلاق المباراة
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