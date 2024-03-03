انتهت دربي مانشستر - سيتي (3)-(1) يونايتد.. فوز السماوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق 92: جووووول الثالث

ق 80: جوووول فودين والثاني

ق 70: تسديدة قوية من ووكر يمسك بها أونانا

ق 56: جوووول فودين

ق 50: أونانا يواصل التألق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: هالاند يهدر على خط المرمى بطريقة غريبة بعد رأسية فودين

ق 43: ضغط سماوي قوي ومحاولات للتعادل

ق 33: رودري يسدد وأونانا يتألق

ق 23: راشفورد يهدر بغرابة أمام الشباك

ق 19: انفراد ضائع من فودين بغرابة أمام أونانا

ق 17: انفراد من راشفورد وتصرف غريب ودياز يقطع الكرة

ق 14: تسديدة من فودين بالقدم اليمنى وأونانا يتألق

ق 8: جوووووووول راشفورد بتسديدة صاروخية

انطلاق المباراة