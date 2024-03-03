انتهت دربي مانشستر - سيتي (3)-(1) يونايتد.. فوز السماوي

الأحد، 03 مارس 2024 - 17:22

كتب : FilGoal

أونانا يتألق أمام فودين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق 92: جووووول الثالث

ق 80: جوووول فودين والثاني

ق 70: تسديدة قوية من ووكر يمسك بها أونانا

ق 56: جوووول فودين

ق 50: أونانا يواصل التألق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: هالاند يهدر على خط المرمى بطريقة غريبة بعد رأسية فودين

ق 43: ضغط سماوي قوي ومحاولات للتعادل

ق 33: رودري يسدد وأونانا يتألق

ق 23: راشفورد يهدر بغرابة أمام الشباك

ق 19: انفراد ضائع من فودين بغرابة أمام أونانا

ق 17: انفراد من راشفورد وتصرف غريب ودياز يقطع الكرة

ق 14: تسديدة من فودين بالقدم اليمنى وأونانا يتألق

ق 8: جوووووووول راشفورد بتسديدة صاروخية

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
دربي مانشستر سماوي.. فودين يقلب الطاولة ويقود سيتي لهزيمة يونايتد بثلاثية تشكيل مانشستر سيتي - هالاند مهاجم ودوكو جناح ضد يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد - ثلاثي دفاعي ومهاجم وحيد ضد سيتي مواعيد مباريات الأحد 3 مارس 2024.. مواجهة بالدوري ودربي مانشستر "استفزوا داروين فعاقبهم".. كلوب يسخر من جماهير نوتنجهام عقب الفوز بوكيتينو: هذا ردي على سباب الجماهير لي.. والفريق يقاتل للفوز تشيلسي يفلت من الخسارة أمام برينتفورد.. وتوتنام يقلب الطاولة على كريستال بالاس داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي
أخر الأخبار
دربي مانشستر سماوي.. فودين يقلب الطاولة ويقود سيتي لهزيمة يونايتد بثلاثية 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول 52 دقيقة | الدوري المصري
نهاية ما بعد الزمالك.. إقالة أوسوريو من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي ساعة | أمريكا
التشكيل - عودة البلعوطي أمام الاتحاد.. وهداف الدوري يقود الهجوم أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
ارتكب ركلة جزاء ضد فريقه.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ميتز ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الكونفدرالية - مودرن فيوتشر (5)-(0) الهلال الليبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
وفاة منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق 2 ساعة | رياضات أخرى
انتهت دربي مانشستر - سيتي (3)-(1) يونايتد.. فوز السماوي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 4 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي