ريال مدريد: قرار تحكيمي غير مسبوق حرمنا من الفوز على فالنسيا

الأحد، 03 مارس 2024 - 01:00

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بيلينجهام

أبدى ريال مدريد انزعاجا شديدا من النهاية المثيرة للجدل لمباراة الفريق ضد فالنسيا في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ونشر موقع ريال مدريد ما يلي:

قرار تحكيمي غير مسبوق منع فوز ريال مدريد في مستايا.

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بيلينجهام سجل هدف الفوز في اللعبة الأخيرة ولكن خيل مانزانو ألغاه لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء.

قرار تحكيمي غير مسبوق من خيل مانزانو منع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا. النتيجة 2-2 وفي آخر لعبة بالمباراة براهيم دياز أرسل عرضية داخل المنطقة وبيلينجهام أنهاها برأسية ليجعل النتيجة 3-2 ولكن الحكم ألغى الهدف بإشارة نهاية المباراة بينما كانت التمريرة في الهواء.

متصدر الدوري استحق النقاط الثلاثة ولكن حصل على واحدة فقط في مباراة تأخر فيها بنتيجة 2-0 قبل أن يحولها فينيسيوس جونيور إلى التعادل، قبل أن تنتهي بقرار خيل مانزانو.

المباراة شهدت تقدم الخفافيش بهدفي هوجو دورو ورومان ياريمتشوك، قبل أن تعيد ثنائية فينيسيوس التعادل.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا الثاني، و9 نقاط عن برشلونة الثالث، ولكل منهما مباراة في الجولة يلعبها الأحد.

ريال مدريد الدوري الإسباني
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