مباشر الدوري الإسباني - فالنسيا (2)-(2) ريال مدريد.. إصابة مروعة
السبت، 02 مارس 2024 - 22:02
كتب : FilGoal
يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة 27 من الدوري الإسباني.
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ق 85: إصابة قوية لمختار دياكابي لاعب فالنسيا وتوقف المباراة لعلاجه بعد وقوع تشواميني على قدمه
ق 76: جووووووول فينيسيوس جونيور برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات.
ق 54: إنقاذ رائع من حارس مرمى فالنسيا بعد مراوغة بيلينجهام لمدافع فالنسيا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وتصدى لها الحارس بقدمه.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+5 جوووول يبدأ العودة ويقلص الفارق من فينيسيوس جونيور
ق 31 جوووول رومان ياريمتشوك ينفرد ويراوغ لونين ويسجل الثاني
ق 27 جووووول هوجو دورو يسجل الأول
بداية المباراة
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