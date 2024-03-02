انتهت الدوري الإسباني - فالنسيا (2)-(2) ريال مدريد.. نهاية مشتعلة وطرد بيلينجهام
السبت، 02 مارس 2024 - 22:02
كتب : FilGoal
يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة 27 من الدوري الإسباني.
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انتهت
اشتباكات بين اللاعبين بسبب تسجيل هدفا من قبل بيلينجهام بعد إطلاق الحكم نهاية المباراة، ومع اعتراض اللاعبين تم طرد بيلينجهام.
ق 97: جونزاليس كاد أن ينهي آمال ريال مدريد بتسديدة أخرى قوية علت المرمى قليلا.
ق 96: تسديدة صاروخية من جونزاليس تصدى لها أندري لونين بصعوبة.
إلغاء ركلة الجزاء.
ق 92: عودة الحكم إلى تقنية الفيديو لاتخاذ القرار النهائي.
ق 91: ركلة جزاء لفالنسيا بعد تدخل فران جارسيا على لاعب فالنسيا.
ق 85: إصابة قوية لمختار دياكابي لاعب فالنسيا وتوقف المباراة لعلاجه بعد وقوع تشواميني على قدمه
ق 76: جووووووول فينيسيوس جونيور برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات.
ق 54: إنقاذ رائع من حارس مرمى فالنسيا بعد مراوغة بيلينجهام لمدافع فالنسيا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وتصدى لها الحارس بقدمه.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+5 جوووول يبدأ العودة ويقلص الفارق من فينيسيوس جونيور
ق 31 جوووول رومان ياريمتشوك ينفرد ويراوغ لونين ويسجل الثاني
ق 27 جووووول هوجو دورو يسجل الأول
بداية المباراة