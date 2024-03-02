انتهت الدوري الإسباني - فالنسيا (2)-(2) ريال مدريد.. نهاية مشتعلة وطرد بيلينجهام

يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

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انتهت

اشتباكات بين اللاعبين بسبب تسجيل هدفا من قبل بيلينجهام بعد إطلاق الحكم نهاية المباراة، ومع اعتراض اللاعبين تم طرد بيلينجهام.

ق 97: جونزاليس كاد أن ينهي آمال ريال مدريد بتسديدة أخرى قوية علت المرمى قليلا.

ق 96: تسديدة صاروخية من جونزاليس تصدى لها أندري لونين بصعوبة.

إلغاء ركلة الجزاء.

ق 92: عودة الحكم إلى تقنية الفيديو لاتخاذ القرار النهائي.

ق 91: ركلة جزاء لفالنسيا بعد تدخل فران جارسيا على لاعب فالنسيا.

ق 85: إصابة قوية لمختار دياكابي لاعب فالنسيا وتوقف المباراة لعلاجه بعد وقوع تشواميني على قدمه

ق 76: جووووووول فينيسيوس جونيور برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات.

ق 54: إنقاذ رائع من حارس مرمى فالنسيا بعد مراوغة بيلينجهام لمدافع فالنسيا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وتصدى لها الحارس بقدمه.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+5 جوووول يبدأ العودة ويقلص الفارق من فينيسيوس جونيور

ق 31 جوووول رومان ياريمتشوك ينفرد ويراوغ لونين ويسجل الثاني

ق 27 جووووول هوجو دورو يسجل الأول

بداية المباراة