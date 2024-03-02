تشيلسي يفلت من الخسارة أمام برينتفورد.. وتوتنام يقلب الطاولة على كريستال بالاس

أفلت تشيلسي من خسارة وشيكة من منافسه برينتفورد بالتعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل نيكولاس جاكسون الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 35 من صناعة مالو جوستو.

وتعادل مادس رويرسليف لبرينتفورد في الدقيقة 50.

وتقدم يواني ويسا لبرينتفورد في الدقيقة 69 من صناعة فرانك أونييكا.

وأحرز أكسل ديساسي هدفا غاليا لتشيلسي ليتعادل في الدقيقة 83 من صناعة كول بالمر.

ووصل تشيلسي للنقطة 36 في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وارتفع رصيد برينتفورد للنقطة 26 في المركز الـ15.

توتنام × كريستال بالاس

عاد توتنام في النتيجة وقلب الطاولة على كريستال بالاس بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

وتقدم إبيريتشي إيزي لكريستال بالاس في الدقيقة 59.

وتعادل تيمو فيرنر الوافد الجديد لتوتنام في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في الدقيقة 77 من صناعة برينان جونسون.

وتقدم كريستيان روميرو لتوتنام في الدقيقة 80 من صناعة جيمس ماديسون.

وأنهى هيونج مين سون آمال كريستال بالاس في العودة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88 من صناعة جونسون.

وارتفع رصيد توتنام للنقطة 50 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 28 في المركز الـ14.

إيفرتون × وست هام

فاز وست هام على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف لكن سيناريو المباراة كان مثيرا للغاية.

حصل بيتو مهاجم إيفرتون على ركلة جزاء في الدقيقة 43 وأهدرها.

وأصلح بيتو ما أهدره بالتسجيل في الدقيقة 56 من صناعة جيمس جارنر.

وتمكن كرت زوما من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 في صناعة جيمس وورد براوز.

وفي الدقيقة 91 سجل توماس سوتشيك من صناعة محمد قدوس.

وجاء الهدف الثالث لوست هام في الدقيقة 95 عن طريق إيدسون ألفاريز من صناعة جارود بوين.

وتألق ألفونس أريولا حارس مرمى وست هام وأتم 9 إنقاذات ضمنهم 5 من داخل منطقة الجزاء وكذلك تصدى لركلة جزاء بيتو.

وللمباراة الثانية على التوالي يفوز ديفيد مويس مدرب وست هام بعدما كانت هناك مطالبات من الجماهير بإقالته، ففاز في المباراة الماضية أيضا ضد برينتفورد 4-2.

وارتقى رصيد وست هام للنقطة 42 في المركز السابع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 25 في المركز الـ16.