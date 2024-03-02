مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بلدية المحلة.. فرصة خطيرة

السبت، 02 مارس 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - سيراميكا كيلوباترا - الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بلدية المحلة في المباراة التي تجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، ويأتي بلدية المحلة خلفه مباشرة في المركز الـ14 بنفس عدد النقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
ضمك يواصل النتائج السلبية بمشاركة حامد.. وتعادل للخليج بتواجد شريف جراحة ناجحة لـ عبد الشافي في الرباط الصليبي التشكيل – إيريك تراوري أساسي مع الإسماعيلي.. وحسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة الكونفدرالية – إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب سوار الغيني قبل مواجهة الزمالك

----------------------

ق 9: إهدار بلدية المحلة فرصة خطيرة وإنقاذها من خط مرمى الإسماعيلي.

بداية المباراة

بلدية المحلة الدوري المصري الإسماعيلي إيهاب جلال
نرشح لكم
جراحة ناجحة لـ عبد الشافي في الرباط الصليبي التشكيل – إيريك تراوري أساسي مع الإسماعيلي.. وحسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العروض الخارجية لمحمد عبد المنعم طارق مصطفى: نستقبل أهدافا غريبة في البنك الأهلي.. ولم أرى مثل ما حدث طوال حياتي المستشار القانوني للزمالك: حصلنا على فوائد غرامة كهربا كاملة حتى يوم السداد لبيب: لم نحل جميع القضايا وهناك من حاربنا داخليا.. وهذا سبب تأخر ملف القيد انتهت في الدوري المصري - سيراميكا (2)-(0) المقاولون تشكيل سيراميكا كليوباترا – أحمد ريان يعود لقيادة الهجوم ضد المقاولون
أخر الأخبار
تشيلسي يفلت من خسارة وشيكة.. وسون يسجل في انتصار توتنام وتألق أريولا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
داروين ينقذ الصدارة في الـ 99.. ليفربول يجتاز نوتنجهام قبل موقعة سيتي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بلدية المحلة.. فرصة خطيرة 37 دقيقة | الدوري المصري
ضمك يواصل النتائج السلبية بمشاركة حامد.. وتعادل للخليج بتواجد شريف 42 دقيقة | المحترفون
جراحة ناجحة لـ عبد الشافي في الرباط الصليبي 48 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – إيريك تراوري أساسي مع الإسماعيلي.. وحسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة 58 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب سوار الغيني قبل مواجهة الزمالك ساعة | الكرة الأوروبية
مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هايندهايم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو