مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) بلدية المحلة.. فرصة خطيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد بلدية المحلة في المباراة التي تجمعهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، ويأتي بلدية المحلة خلفه مباشرة في المركز الـ14 بنفس عدد النقاط.

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ق 9: إهدار بلدية المحلة فرصة خطيرة وإنقاذها من خط مرمى الإسماعيلي.

بداية المباراة